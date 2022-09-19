Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nde 9 suçtan aranan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde 9 suçtan aranması bulunan şüpheli trafik uygulamasında yakalandı. Kırklareli'nde 9 suçtan aranması bulunan şüpheli trafik uygulamasında yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde trafik uygulamasında kimlik sorgusu yapılan E.E'nin 9 suçtan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli Jandarma Komutanlığına götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Kırklareli Jandarma Hisarcık Güncel Haberler

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