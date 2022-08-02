Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı Edinilen Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 30 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 30 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Kocayazı ve Ahlatlı köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 bölgede Afganistan, Filistin ve Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Güncel AA / Özgün Tiran Kırklareli Güncel Haberler

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