Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

 - Güncelleme:

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Kocayazı ve Ahlatlı köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 3 bölgede Afganistan, Filistin ve Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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