Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Kırklareli habere göre Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 226 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 226 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 26 Ağustos-6 Eylül arasında il genelinde denetimler yapıldığı belirtildi. Denetimlerde yakalanan 226 düzensiz göçmenin Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği aktarılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 32 araca el konulduğu kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Kırklareli Jandarma Eylül Güncel Haberler

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