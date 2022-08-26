Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Edinilen Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Afganistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni tespit etti.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel