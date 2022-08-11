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Kırklareli gündem haberleri... Hastalıklardan ari Kırklareli'ne 88 küçükbaş hayvanın kaçak getirildiği tespit edildi

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Kırklareli gündem haberleri... Hastalıklardan ari Kırklareli'ne 88 küçükbaş hayvanın kaçak getirildiği tespit edildi

Kırklareli bölgesinden gelen habere göre Kırklareli'ne kaçak yollarla getirildiği belirlenen 88 küçükbaş hayvan kesilerek, etleri sahibine teslim edildi.

Kırklareli'ne kaçak yollarla getirildiği belirlenen 88 küçükbaş hayvan kesilerek, etleri sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap ve koyun keçi çiçeği hastalığı bulunmayan kentte küpesiz hayvanların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler merkeze bağlı Koruköy'de yaptığı araştırmada küpesiz 88 küçükbaş hayvanı tespit etti.

El konulan hayvanlar mezbahalarda kestirildi. Hayvanlara ait etler gerekli işlemlerinin ardından sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibine ise 21 bin 366 lira ceza yazıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, hastalıklardan ari olması nedeniyle Kırklareli'ne canlı hayvan girişlerinin yasak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kentte kaçak yollarla getirilen hayvanların tespit edilerek mezbahalarda kesildiğini ifade eden Aksoy, "Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyor ve bu kapsamda sahadaki kontrollerimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum." dedi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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