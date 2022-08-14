Kırklareli gündem haberleri: Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak uyarısı

Kırklareli bölgesinden gelen habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.