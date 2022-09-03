Kırklareli gündem haberleri: AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, köy ziyaretlerinde bulundu Güncel Haberler Gelen Kırklareli haberlerine göre AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kofçaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu. AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kofçaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu. Minsolmaz, ilk olarak Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş'ı ziyaret etti. Bektaş ile ilçe hakkında görüşen Minsolmaz ardından Kocayazı ile Karaabalar köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinleriyle sohbet eden Minsolmaz, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyledi. Her fırsatta esnafı ziyaret ettiklerini belirten Minsolmaz, kendilerine iletilen sorunları çözmek için çalıştıklarını kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Selahattin Minsolmaz Milletvekili Kırklareli Güncel Haberler

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