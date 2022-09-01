Kırklareli gündem haberleri | AB, Rus turistlere vize verilmesini kolaylaştıran anlaşmayı askıya aldı
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Edinilen Kırklareli haberine göre Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen toplantıda, Rus turistlere vize verilmesini kolaylaştıran anlaşmayı askıya alma ve vize ücretlerini arttırma kararı aldı.
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen toplantıda, Rus turistlere vize verilmesini kolaylaştıran anlaşmayı askıya alma ve vize ücretlerini arttırma kararı aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel