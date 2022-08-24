Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli gündem haberi... Lüleburgaz'da sünnet şenliği yapıldı

Güncel Haberler

Kırklareli gündem haberi... Lüleburgaz'da sünnet şenliği yapıldı

Kırklareli haberler... Lüleburgaz Belediyesince "23. Sünnet Şenliği" düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesince "23. Sünnet Şenliği" düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi önünde başlayan şenlik kapsamında 56 çocuk ve aileleri sünnet alayına katıldı.

Davul ve zurna eşliğinde Belediye Başkanı Murat Gerenli ile oynayan çocuklar daha sonra kısa bir şehir turu attı.

Belediye Başkanı Gerenli, şenlikte yaptığı konuşmada, geleneksel şenliğin 23 yıldır devam ettiğini söyledi.

Maddi durumu yetersiz olup da düğün yapamayan ailelere destek olduklarını belirten Gerenli, sünnet şenliğinde hem çocukların hem de ailelerin eğlendiğini belirtti.

Daha sonra öğle namazının ardından Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde mevlit okundu.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title