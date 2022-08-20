Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Kırklareli bölgesinden gelen habere göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında kabul etti. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında kabul etti. Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Helvacıoğlu da belediye çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi. "Göç" temalı resim yarışması düzenlenecek Lüleburgaz Belediyesince "göç" temalı resim yarışması düzenlenecek. Belediyeden yapılan açıklamada, sürdürülebilir kent yaşamını sağlamak ve değişen şartlara uyum sağlayan göç politikalarının oluşturulmasına farkındalık oluşturulmak amacıyla resim yarışması düzenleneceği belirtildi. Başvuruların alınmaya başladığı yarışmada birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin, üçüncüye 10 bin, mansiyon eserlerine ise 5 bin lira ödül verileceği belirtildi. Başvuruların 11 Kasım 2022 tarihine kadar alınacağı ifade edildi. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Mustafa Helvacıoğlu Birol Ekici Kırklareli Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.