Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli haberleri: Pınarhisar'da Kur'an kursu öğrencilerine afet eğitimi verildi. Pınarhisar'da Kur'an kursu öğrencilerine afet eğitimi verildi. Pınarhisar İlçe Müftülüğünce afete hazırlık çalışması kapsamında müftülüğe bağlı cami ve Kur'an kurslarında yaz kurslarına katılan öğrencilere afetlerde yapılacak çalışmalar anlatıldı. Daha sonra öğrencilere deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında öğrencilere deprem anında yapılması gereken davranışlar gösterilerek, güvenli tahliye yöntemi uygulaması yapıldı. Senaryo gereği yaşanan depremde "çök-kapan" talimatını uygulayan öğrenciler, daha sonra cami avlusundaki güvenli toplanma alanlarına tahliye edildi. Elektrik kesintisi Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Düzorman köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Atatürk Mahallesi'ne 31 Temmuz Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek. Söz konusu kesintiler, Düzorman köyünde 09.00-18.00, Atatürk Mahallesi'nde ise 09.00-14.00 saatlerinde yapılacak. Güncel AA / Ufuk Ertop Pınarhisar Kırklareli Hisarcık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.