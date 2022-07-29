Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli haberleri... Pınarhisar'da altyapı çalışmaları sürüyor. Pınarhisar'da altyapı çalışmaları sürüyor. Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dere Mahallesi'nde yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Talay, gazetecilere, ekiplerin hızla altyapı çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. İlçede altyapıda kanalizasyonun yüzde 55'inin yağmur suyunda yüzde 53'ünün içme suyunda ifade eden Talay, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz emek verdiklerini kaydetti. Talay, "Altyapısı ömrünü tamamlamış yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarımızı yeniliyor ilçemizin geleceğini inşa ediyoruz. Pınarhisar'ımızın geleceğini inşa ederken vatandaşlarımızın refahını düşünüyoruz." diye konuştu. Yol yapım çalışması Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları başlatıldı. Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zübeyde Hanım Caddesi'nde doğalgaz ve altyapı çalışmalarının ardından kaldırım düzenleme ve parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyor. Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede altyapısı tamamlanan bölgelerde yol yapım ve kaldırım düzenlemelerinin başlatıldığını söyledi. Ekiplerin Zübeyde Hanım Caddesi'nde 400 metre kaldırım ve parke taşı çalışmalarında bulunduğunu ifade eden Özalp, bölgedeki çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Güncel AA / Ufuk Ertop Fen İşleri Müdürlüğü İhsan Talay Özalp Vize Güncel Haberler

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