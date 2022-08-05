Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Kırklareli haberi... Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Yılmaz Mahallesi Set Sokak'ta T.G. idaresindeki 39 SR 738 plakalı otomobil ile Y.K'nin kullandığı 39 ABY 763 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü Y.K. ile motosiklette bulunan E.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Güncel AA / Çınar Türkmen Lüleburgaz Hisarcık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.