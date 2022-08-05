Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kırklareli haberi... Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Yılmaz Mahallesi Set Sokak'ta T.G. idaresindeki 39 SR 738 plakalı otomobil ile Y.K'nin kullandığı 39 ABY 763 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada sürücü Y.K. ile motosiklette bulunan E.D. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AA / Çınar Türkmen - Güncel