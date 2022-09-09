Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde okullarda güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Kırklareli Valiliğince okullarda güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında okul ve çevresinde alınan güvenlik tedbir ve faaliyetler görüşüldü.

Toplantıda, alınan yeni önlemlerin planlaması da yapıldı.

Ekici, konuşmasında, 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde tutulduğunu ifade eden Ekici, öğrenci, öğretmen ve velilerin daha güvenli ve huzurlu bir dönem geçirmelerini sağlamak amacıyla bir takım yeni tedbirlerin de alındığını kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.