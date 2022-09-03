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Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla 4 bin 835 erkek bilgilendirildi

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Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla 4 bin 835 erkek bilgilendirildi

Kırklareli haber... Kırklareli'nde, "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla erkekler bilgilendirildi.

Kırklareli'nde, "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla erkekler bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla İçişleri Bakanlığının hazırlamış olduğu video ve broşürler kullanılarak, erkeklere eğitimler verildiğini söyledi.

Ağustos ayında fabrikalar, park ve bahçeler gibi alanlarda 4 bin 835 erkeğin bilgilendirildiğini ifade eden Cerit, eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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