Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı Güncel Haberler Kırklareli yerel gündem haberine göre Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde devriye esnasında bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını fark etti. Ekipler, G.T, M.Ö, T.E, S.T. ve İ.Y'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden S.T'nin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla polis memurluğundan ihraç edildiği belirtildi. Şüpheli İ.Y'nin ise birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Kırklareli Hisarcık Vize Güncel Haberler

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