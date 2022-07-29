Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli toplantı salonunda Vali Birol Ekici başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, işgücü piyasasına ilişkin verilerin 2022 yılı ilk altı aylık değerlendirmeleri hakkında bilgi verdi.

İş ve meslek danışmanları tarafından 7 bin 658 kişi ile danışmanlık görüşmesi yapıldığını belirten Babalıoğullu, 3 bin 113 kişinin İŞKUR aracılığıyla özel sektörde istihdam edildiğini bildirdi.

Babalıoğullu, daha sonra toplantıda mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının uygulanması ile toplum yararına programı genelgesinde yapılan değişiklikleri anlattı.

Toplantı, kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.