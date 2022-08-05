Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde işçileri taşıyan otobüsün lastiği yoldaki çukura düştü - Haberler

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Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde işçileri taşıyan otobüsün lastiği yoldaki çukura düştü

Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde işçileri taşıyan otobüsün lastiği yoldaki çukura düştü

Gelen Kırklareli haberine göre Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün arka lastikleri yolda oluşan çukura düştü.

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Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün arka lastikleri yolda oluşan çukura düştü.

İnönü Mahallesi General Ferhat Akat Caddesi'nde şebeke suyu hattında patlak meydana geldi.

Mustafa Kipriksiz'in kullandığı 39 AAL 203 plakalı otobüs, patlak nedeniyle yolda oluşan çukura saplandı.

Arka tekerlekleri çukurda kalan otobüs hareket edemedi. Otobüste bulunan 30 işçi başka araçlar fabrikaya götürüldü. Belediye ekipleri yolda çalışma başlattı.

Yaşanan arıza nedeniyle 3 mahallede su kesintisi yapılacağı öğrenildi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz Güncel Haberler

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