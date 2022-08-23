Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde geçen ay 486 konut satıldı
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Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde temmuz ayında 486 konut satıldı.
Kırklareli'nde temmuz ayında 486 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kırklareli'nde 2022 Temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye'de 93 bin 902 konut satışından yüzde 0.5'i Kırklareli'nde gerçekleşti. Kırklareli, temmuz ayında 486 konut satışı ile 50. sırada yer aldı.
Kentte 486 konut satışının, 156'sı ilk satış, 330'u ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel