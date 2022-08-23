Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde geçen ay 486 konut satıldı

Güncel Haberler

Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde geçen ay 486 konut satıldı

Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde temmuz ayında 486 konut satıldı.

Kırklareli'nde temmuz ayında 486 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kırklareli'nde 2022 Temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 93 bin 902 konut satışından yüzde 0.5'i Kırklareli'nde gerçekleşti. Kırklareli, temmuz ayında 486 konut satışı ile 50. sırada yer aldı.

Kentte 486 konut satışının, 156'sı ilk satış, 330'u ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title