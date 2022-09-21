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Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

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Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kırklareli haberlerine göre Lüleburgaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Özerler Mahallesi Çeşme Meydanı'ndaki kahvehanede S.A. ile M.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. yanında bulunan bıçak ile M.D'yi yaraladı.

Yaralanan M.D. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan S.A. polis ekiplerince Gündoğu Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz Çeşme Güncel Haberler

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