Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı Güncel Haberler Kırklareli haberlerine göre Lüleburgaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Lüleburgaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Özerler Mahallesi Çeşme Meydanı'ndaki kahvehanede S.A. ile M.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. yanında bulunan bıçak ile M.D'yi yaraladı. Yaralanan M.D. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan S.A. polis ekiplerince Gündoğu Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Çınar Türkmen Lüleburgaz Çeşme Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.