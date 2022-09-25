Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Edinilen Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Kırklareli Güncel Haberler

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