Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
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Edinilen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Afganistan, Irak, Suriye, ve Filistin uyruklu 28 düzensiz göçmeni tespit etti.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
AA / Özgün Tiran - Güncel