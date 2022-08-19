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Kırklareli gündem haberi | AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, incelemede bulundu

Kırklareli gündem haberi | AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, incelemede bulundu

Kırklareli haber: AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

Minsolmaz, İl Özel İdaresince yapılan Boztaş köy yolu sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kırklareli Valiliğince tüm köylere ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet götürüldüğünü ifade eden Minsolmaz, özellikle yol yapım çalışmalarına bu dönemde ağırlık verildiğini kaydetti.

Sürücü ve yolcuların yollarda daha konforlu seyahat etmeleri için çalıştıklarını anlatan Minsolmaz, vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Selahattin Minsolmaz Milletvekili Kırklareli Güncel Haberler

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