Kırklareli gündem haberi | AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, incelemede bulundu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

Minsolmaz, İl Özel İdaresince yapılan Boztaş köy yolu sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kırklareli Valiliğince tüm köylere ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet götürüldüğünü ifade eden Minsolmaz, özellikle yol yapım çalışmalarına bu dönemde ağırlık verildiğini kaydetti.

Sürücü ve yolcuların yollarda daha konforlu seyahat etmeleri için çalıştıklarını anlatan Minsolmaz, vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını dile getirdi.