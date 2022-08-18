Kırklareli gündem: Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, ülkesinin Rus turistlere vize vermeme kararını savundu

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinin Rus turistlere vize vermeme kararını savundu.

Reinsalu, konuya dair Associated Press'e açıklamalarda bulundu.

Rus turistlere vize vermeme kararıyla tüm Avrupa ülkelerine insani durumlar hariç Rus vatandaşlarına sınırları kapatmaları için bir mesaj göndermek istediklerini vurgulayan Reinsalu, "Rus vatandaşları Avrupa'da hoş karşılanmıyorlar. Ülkeleri, masum insanlara karşı soykırım suçları işliyor." dedi.

Reinsalu, yüz binlerce Rus turistin Estonya toprağından geçmesinin güvenlik tehdidi olduğuna işaret ederek, Rus vatandaşlarına vize verilmemesi kararını savundu. Estonyalı bakan, bunun Avrupa'ya olumsuz bir karşılığı olacağı iddialarını da reddetti.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının Moskova yönetiminin yanı sıra Rus halkının sorumluluğunda olduğunu ileri süren Reinsalu, "Zulümlere karşı ayaklanmalılar ve rejimi protesto etmeliler. Vergileri Ukrayna'da çocukları ve sivilleri öldürmek için roket ve bomba alımında kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Reinsalu, Sovyet döneminden kalma bazı anıt ve heykellerin kaldırılmasının da yerinde bir karar olduğunu dile getirdi.

Esytonya'nın söz konusu kararı Avrupa'da tartışma konusu olurken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Rusya-Ukrayna savaşının Rusların değil Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı olduğunu ileri sürerek kararı "zarar verici" olarak değerlendirdi.

Estonya, Rus turistlere vize vermeme ve halihazırda vizesi olanları da ülkeye almamayı kararlaştırmıştı.