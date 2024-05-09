Kırklareli, Göçmen Kuşların Ana Göç Yolu Üzerinde

Göçmen kuşların ana göç yolu güzergahında olan Kırklareli, doğası, ormanları ve zengin biyoçeşitliliği ile 132 tür göçmen kuşa belirli dönemlerde ev sahipliği yapıyor.

Belgesel yapımcısı, Kırklareli Doğa ve Koruma Derneği üyesi ve kuş gözlemcisi Mehmet Hanay, Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin dünyadaki 7 ana kuş göç rotasının üzerinde olduğunu söyledi.

Binlerce kuşun Kırklareli üzerinden değişik kıtalara göç ettiklerini belirten Hanay, "Kırklareli'nin 160'a yakın yerli kuş türü bulunmakta bunun yanı sıra 55 tür kış göçmeni, 77 tür yaz göçmen kuş ziyaret ediyor ayrıca 11 kuş türü de Kırklareli'ni transit olarak kullanıyor. Kırklareli doğasında akkuyruklu kartal, akbaba, arı şahini, kara alınlı örümcek kuşu, yılan kartalı, kızıl sırtlı örümcek kuşu gibi türleri görebilirsiniz." dedi.

Kırklareli'nin doğasıyla çok özel olduğuna dikkati çeken Hanay, özellikle Istranca Ormanları'nın kuşlar için önemli bir yaşam alanı olduğunu söyledi.

Küçük akbaba yuvası tespit edildi

Hanay, Mısır akbabası da denilen küçük akbabanın (Neophron percnopterus) yuvasının Trakya'da sadece Kırklareli'nde tespit edildiğini bildirdi.

Yuvayı geçen yıl kayıt altına aldıklarını söyleyen Hanay, "Bu yuvayı korumaya çalışıyoruz. Özellikle ikinci yuvayı arama çalışmalarımız devam ediyor. Eskiden akbabalar daha yoğun olarak Kırklareli'nde bulunuyormuş. Şu an sadece bir çift küçük akbaba Trakya'da sadece Kırklareli'nde yuva yapmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Hanay, Kırklareli'nde arı şahini yuvası bulunduğunu da söyledi.

Kuşların Kırklareli'nin zengin doğasında tüm besinleri bulabildiklerini dile getiren Hanay, göçmen kuşlar için biyoçeşitliliğin, ormanların ve doğanın korunması gerektiğini vurguladı.

Göç kuşların büyük bir bölümünün şu an yuva büyütme telaşında olduğunu kaydeden Hanay, "Biz de elimizden geldiği kadar onların ortamlarını nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.