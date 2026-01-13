Haberler

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldırım, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldırım, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli fotoğrafları değerlendirdi. Oylamada 'Gazze: Açlık', 'Portre' gibi kategorilerdeki eserleri seçti.

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldırım, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Yıldırım, "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafını oylayan Yıldırım, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini beğendi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

