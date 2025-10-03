Haberler

Kırklareli Firmalarının İhracatı 105 Milyon Doları Aştı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların 9 ayda 105 milyon 431 bin dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Eylül ayında ise 9 milyon 89 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların 9 ayda 105 milyon 431 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayında kentten 9 milyon 89 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

Kırklareli merkezli firmaların ihracat rakamlarının artarak devam ettiğini ifade eden Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze, demir ve demir dışı metaller ile otomotiv endüstrisi geldiğini kaydetti.

En fazla ihracatın Almanya, Bulgaristan, ABD, İtalya, Kenya, Somali, Gana ve Romanya gibi ülkelere gerçekleştirildiğini vurgulayan Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
