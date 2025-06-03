Kırklareli Firmaları Mayıs Ayında 13 Milyon Dolar İhracat Yaptı

Kırklareli Firmaları Mayıs Ayında 13 Milyon Dolar İhracat Yaptı
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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların mayıs ayında 13 milyon 318 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Beş aylık toplam ihracat ise 64 milyon 561 bin dolar oldu.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların mayıs ayında 13 milyon 318 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentten beş ayda 64 milyon 561 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

Kırklareli merkezli firmaların mayıs ayında 13 milyon 318 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Ilık ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze, demir ve demir dışı metaller ile otomotiv endüstrisi geldiğini vurguladı.

En fazla ihracatın Almanya, Bulgaristan, ABD, İtalya, Kenya, Mozambik, Gana ve Romanya gibi ülkelere gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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