Haberler

Kırklareli Emniyet Müdürü Çamuroğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırklareli Emniyet Müdürü Çamuroğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Anadolu Ajansı'nın 2025 Yılına damga vuran fotoğraflarının yer aldığı oylamaya katıldı. Oylamada çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyip tercihlerini belirledi.

Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çamuroğlu, makamında gerçekleştirdiği oylamada, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Çamuroğlu, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli kareyi oyladı.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" karelerini seçen Çamuroğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

Sarayda silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

EFT ve havale ücretlerine zam

2026 tarifesi belli oldu! Bankalar da yüzde 30 zam yaptı
Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
EFT ve havale ücretlerine zam

2026 tarifesi belli oldu! Bankalar da yüzde 30 zam yaptı
Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

İki ünlü ismin boşanma davasında tanık olacaklar
Aman dikkat! Bu 19 telefon modeli tarih oluyor

Bu telefonlara sahip olanlar dikkat! Kullanım ömrü sona eriyor