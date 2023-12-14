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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına Denetim Yapıyor

14 Aralık 2023 12:39 Güncelleme: 12:40 Abone Ol

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çocuk Şube Müdürlüğü personeli, metruk binalar, internet salonları ve kahvehane gibi mekanları kontrol etti. Ayrıca okul servisi araçları denetlenip, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Polis ve jandarma ekipleri ise KADES tanıtımını gerçekleştirdi. Günübirlik kiralanan ev ve araç firmaları da denetlendi.