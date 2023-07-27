Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kur'an kursu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verdi
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında camilerdeki Kur'an kurslarında eğitim vererek çocuklara trafik kurallarını öğretti. Bisiklet, kaykay ve paten gibi araçlara binerken koruyucu ekipman kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Eğitimlerde toplamda 194 çocuğa eğitim verildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce Kur'an kursu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.
Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında camilerdeki Kur'an kurslarında gerçekleştirilen eğitimlerde, uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.
Çocukların sıkça kullandığı bisiklet, kaykay ve paten gibi araçlara binerken mutlaka kask, dizlik gibi koruyucu ekipmanları kullanmalarını tavsiye eden polis ekipleri, trafik, yaya, sürücü ve yolcu güvenliğinin sağlanması için tüm kurallara uyulması gerektiği bildirildi.
Eğitimler kapsamında 17-24 temmuz tarihlerinde 194 çocuğa eğitim verildi.