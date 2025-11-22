Kırklareli Eğitim ve Sağlık Alanında Toplantılar ve Eğitimler Düzenlendi
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK, görevine yeni atanan Altınöz'e başarı diledi.
Altınöz'de, yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı yapıldı
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı düzenlendi.
Hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.
Daha sonra, iş güvenliği uzmanı Mesut Balaban tarafından hastanede alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hakkında sunum yapıldı.
Yangın güvenliği eğitimi
Babaeski Devlet Hastanesi personeline yangın güvenliği eğitimi verildi.
Babaeski İtfaiye Müdürlüğünce, hastanede düzenlenen eğitimde sağlık çalışanlarına, yangına ilk müdahale, tahliye, müdahale teknikleri, söndürme cihazlarının etkin ve güvenli kullanım gibi konularda bilgi verildi.
Eğitim sağlık çalışanlarının sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.