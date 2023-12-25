Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantıda merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve gündem maddeleri görüşüldü. Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, merkezin çalışmalarını önemsediklerini belirtti.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıda, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.
Tuncer, Çocuk İzlem Merkezinin çalışmalarını önemsediklerini belirtti.
Huzurevi sakinlerine müzik dinletisi
Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevinde müzik dinletisi programı düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programda lise öğrencileri huzurevi sakinlerine performanslarını sundu.
Öğrencilerin seslendirdiği şarkılarına zaman zaman yaşlılarda eşlik etti.