Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anaokulu Hizmete Açıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anaokulu Hizmete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan'ın katıldığı törende, 2025-2026 eğitim döneminde faaliyete geçecek olan anaokulu, modern eğitim olanaklarıyla hizmet vermeye başlayacak. Vali Turan, güvenli ve kaliteli bir eğitim sunma hedefini vurguladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende 2025, 2026 eğitim ve öğretim yılında faaliyete başlayacak olan anaokulunun modern eğitim ortamı ve donanımıyla dikkat çektiğini söyledi.

Okulun hayırlı olmasını temenni eden Turan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocuklarımıza güvenli, kaliteli ve değerlerimizle bütünleşmiş bir eğitim sunuyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de okulda 50 öğrencinin eğitim göreceğini belirtti.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

Programa Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Hakkındaki bomba iddia sonrası sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.