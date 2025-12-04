Trakya'dan kasım ayında 186,5 milyon dolar ihracat yapıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan kasım ayında 186 milyon 545 bin 180 dolarlık dış satım yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen ay bölgede en çok ihracat 166 milyon 97 bin 820 dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

Bölgede 10 milyon 936 bin 740 dolarla Edirne ikinci sırada, 9 milyon 510 bin 620 dolarlık ihracatla Kırklareli üçüncü sırada yer aldı.

Gelişmiş sanayisi ve lojistik imkanlarıyla ihracatta adından söz ettiren Tekirdağ'dan ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 843 milyon 726 bin 860 dolara yükseldi.

Sektörel bazda Tekirdağ'dan en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe, Kırklareli ve Edirne'den hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ihracat yapıldı.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat Almanya'ya, Edirne'den Kosova'ya, Kırklareli'nden de ABD'ye gerçekleştirildi.

Söz konusu üç ilden ocak-kasım döneminde yapılan ihracat ise 2 milyar 70 milyon 336 bin 40 dolara ulaştı.