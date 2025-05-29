Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 276 Milyon Dolar İhracat

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 276 Milyon Dolar İhracat
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, geçen ay toplam 276 milyon 606 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tekirdağ, 244 milyon 803 bin dolarlık ihracat ile lider olurken, Kırklareli ve Edirne sırasıyla 21 milyon 661 bin ve 10 milyon 142 bin dolarlık ihracatla onu izledi.

??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 276 milyon 606 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre en çok ihracat 244 milyon 803 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

Bölgede Kırklareli 21 milyon 661 bin dolar ihracat ile ikinci, Edirne ise 10 milyon 142 bin dolar ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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