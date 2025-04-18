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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 727 Bin 439'a Ulaştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 727 bin 439'a ulaştığını açıkladı. Mart 2025 itibarıyla toplam 195 bin 682 yeni taşıt kaydedildi.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 727 bin 439'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, mart 2025 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de mart ayında 195 bin 682 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 168 bin 545, Edirne'de 198 bin 395, Tekirdağ'da ise 360 bin 499 oldu.

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Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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