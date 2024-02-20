Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 663 bin 519'a ulaştı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 663 bin 519'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 153 bin 688'e yükseldi.

Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 183 bin 949, Tekirdağ'da 325 bin 882 oldu.

Geçen yıl aralık ayında ise söz konusu üç ilde motorlu kara taşıtı sayısı 659 bin 615 olarak kayıtlara geçmişti.