Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Motorlu Kara Taşıt Sayısı 732 Bin 259'a Ulaştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki motorlu kara taşıtı sayısı toplamda 732 bin 259 olarak belirlendi. Kırklareli 169 bin 605, Edirne 199 bin 404 ve Tekirdağ 363 bin 250 motorlu kara taşıtına sahip.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 732 bin 259'a ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, nisan 2025 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.
Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 169 bin 605, Edirne'de 199 bin 404, Tekirdağ'da ise 363 bin 250 oldu.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel