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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı Namazı Saatleri Belirlendi

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı Namazı Saatleri Belirlendi

Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, bayram namazı Kırklareli'nde 06.15'de, Tekirdağ'da 06.16'da, Edirne'de ise 06.18'de kılınacak. Kırklareli Müftülüğünden alınan bilgiye göre, Trakya'daki tüm camiler bayram namazı için hazırlandı. Camilerde bayram namazı dolayısıyla özel programlar da düzenlenecek.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı namazı saatleri belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, bayram namazı Kırklareli'nde 06.15'de, Tekirdağ'da 06.16'da, Edirne'de ise 06.18'de kılınacak.

Kırklareli Müftülüğünden alınan bilgiye göre, Trakya'daki tüm camiler bayram namazı için hazırlandı.

Camilerde bayram namazı dolayısıyla özel programlar da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Tekirdağ Edirne Güncel Haberler

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