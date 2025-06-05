Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namazı saatlerini belirledi. Kırklareli'nde 06.13, Tekirdağ'da 06.14 ve Edirne'de 06.16'da namaz kılınacak. Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, tüm camilerin bayrama hazır olduğunu ve vatandaşları namaza davet etti.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da, Kurban Bayramı namazı saatleri belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre bayram namazı yarın Tekirdağ'da 06.14, Kırklareli'nde 06.13, Edirne'de 06.16'da kılınacak.
Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine Trakya'daki tüm camilerin bayrama hazırlandığını söyledi.
Tüm vatandaşları bayram namazına davet eden Eviş, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde güzel olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel