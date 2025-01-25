Üye Girişi
Haberler
Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Yangın faciasında 9 kişi tutuklandı, işte elektrikçinin ifadesi

9 kişi tutuklandı, işte ortaya çıkan ilk ifade
Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?

Kırklareli'den Umreye Dualarla Uğurlanan Kafile

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde umreye gidecek 42 kişi için düzenlenen törende dualar edildi ve kafile kutsal topraklara uğurlandı. Vali Uğur Turan, umre ve hac ziyaretlerinin önemine vurgu yaptı.

Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 42 kişi için tören düzenlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Umre ve hac ziyaretlerinin önemli bir ibadet olduğunu anlatan Turan, her bir Müslüman'ın kutsal toprakları görme isteği bulunduğunu belirtti.

İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından okunan duaların ardından 42 kişi kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
img

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
img

"Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin"
img

Erken seçim çağrılarının ardından CHP'den Yavaş'ı küstürmeyecek adım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın faciasında ölen Özüm'ün ablası otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Özüm'ün ablası cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük kozumuz' dediği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.