Kırklareli'den Umre Kafileleri Kutsal Topraklara Uğurlandı
Kırklareli'nde düzenlenen törenle umreye gidecek 39 kişilik kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Vali Uğur Turan, umre ziyaretlerinin önemine vurgu yaparak, yolculukları için hayırlı dileklerde bulundu.
Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 39 kişi için tören düzenlendi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende, umre ve hac ziyaretlerinin önemli birer ibadet olduğunu söyledi.
Umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını belirten Turan, "Mübarek yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim ibadetlerinizi makbul, yolculuğunuzu bereketli eylesin." dedi.
Törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kafile kutsal topraklara uğurlandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel