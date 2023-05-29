Kırklareli'den Güncel Haberler

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptıkları çalışmaları vatandaşlara anlattı. Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kuşoğlu ile Gün köylerde yapılacak yatırımlar hakkında görüştü.

Belediye Başkanı Talay, çalışmaları anlattı

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptıkları çalışmaları vatandaşlara anlattı.

Talay, bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçedeki üstyapı çalışmalarının 5 ayda tamamlanacağını belirten Talay, alt ve üstyapı çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Talay, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

KLÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Törende Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çapku tarafından dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Program kep atma töreni ile sona erdi.