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Kırklareli'den Adıyaman'a Deprem Yardımı

Kırklareli'den Adıyaman'a Deprem Yardımı

Güncel Haberler

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde toplanan yardımlar, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Adıyaman'a gönderildi. Vali Birol Ekici, hayırseverlere teşekkür ederek devletin yardımlarına devam edeceğini belirtti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplanan yardımlar dualarla Adıyaman'a gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 vilayeti etkileyen depremde etkilenen vatandaşlara yönelik yardımlar devam ediyor. Babaeski ilçesinde, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle bir kamyon yardım toplandı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, hayırseverleri, sivil toplum kuruluşları ve kurum yetkililerin katılımıyla Babaeski Gençlik Merkezi önünde tören düzenlendi. Vali Birol Ekici, deprem yardımlarının sağlanmasında katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti. Ekici, "Devletimiz, milletimiz ile gönül seferberliği içerisinde birlik ve beraberlik ruhuyla ara vermeden, bölgenin yaralarının sarılması için her türlü yardım ve desteğe devam edecektir" dedi.

Kamyona yüklenen yardımlar, dualarla Adıyaman iline uğurlandı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Birol Ekici Kırklareli Adıyaman Güncel Haberler

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