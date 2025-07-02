Kırklareli'den 9 Milyon Dolarlık İhracat

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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, haziran ayında Kırklareli merkezli firmaların 9 milyon 146 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve yılın ilk altı ayında toplam ihracatın 73 milyon 707 bin dolara ulaştığını açıkladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların haziran ayında 9 milyon 146 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentten altı ayda 73 milyon 707 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

Kırklareli merkezli firmaların haziran ayında 9 milyon 146 dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze, demir ve demir dışı metaller ile otomotiv endüstrisi geldiğini vurguladı.

En fazla ihracatın Almanya, Bulgaristan, ABD, İtalya, Kenya, Somali, Gana ve Romanya gibi ülkelere gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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