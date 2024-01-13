Kırklareli'deki Devlet Korumasındaki Çocuklar Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Kırklareli'nde devlet korumasındaki çocuklar huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Nesiller Buluşuyor Projesi" kapsamında devlet korumasındaki çocuklar huzurevi sakinlerini ziyaret edip sohbet etti.

Programa Vali Birol Ekici, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.

Fransızca kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Fransızca kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 16 Ocak Salı günü başlayacak kursun, 5 Nisan'da sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların halk eğitim merkezi yada e-devlet üzerinden kayıt yaptırması gerektiği kaydedildi.

Üreticiler bilgilendirildi

Kofçaz ilçesinde üreticilere zirai don hakkında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli üreticileri ziyaret edip konu hakkında bilgilendiriyor.

Yapılan yazılı açıklamada ise zirai donun bitkiler için büyük bir stres kaynağı olduğu belirtildi.

Tarımsal üretimi olumsuz etkileyen en önemli unsurlardan birinin zirai don olduğunu ifade edilen açıklamada, zirai dona karşı üreticilerin duyarlı olması gerektiği bildirildi.