Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (4) MİNİK BERAT'IN BABASININ EVLAT ACISIKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği, 25 kişinin yaralandığı; MİNİK BERAT'IN BABASININ EVLAT ACISI Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği, 25 kişinin yaralandığı; otobüs şoförü İbrahim Güner (58) ile Sabahattin İğdi (44), Özcan Bayraktaroğlu (45), Ceyhun Erol (22), Caner Üste'nin (17) hayatını kaybettiği kazada Berat Çiftçi'nin (5) acısını yaşayan yakınları ise Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne geldi. Büyük üzüntü yaşayan baba Mahir Çiftçi'yi, yaralıları ziyaret eden Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli teskin etmeye çalıştı. Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel Devlet Hastanesi Kırklareli Lüleburgaz Güncel Haberler

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