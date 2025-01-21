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Kırklareli'de Yılın Kareleri Oylaması Yapıldı

Kırklareli'de Yılın Kareleri Oylaması Yapıldı
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Kırklareli Sağlık Müdürü ve diğer müdürler, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran fotoğraflarını inceledi ve çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdiler.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cerit, Şen ve Karakaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Cerit, Özgür Suriye kategorisinden Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya Uğurlarken" fotoğrafını oylayan Cerit, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde ise Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.

Şen ise Özgür Suriye kategorisinden Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "40 yılda 1", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan "Ankara" ile "Spor" kategorisinde ise Samır Jordamovıc'in "Gece atlayışı" fotoğrafına oy verdi.

Karakaya da Özgür Suriye kategorisinden Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını oylayan Karakaya, "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde", "Spor" kategorisinde ise Samır Jordamovıc'in "Gece atlayışı" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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