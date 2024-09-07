Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de Yaza Hareketli Giriyoruz Projesi Kapanış Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Yaza Hareketli Giriyoruz Projesi'nin kapanış programında çocukların eğlenirken öğrendiklerini söyledi. Proje yoğun ilgi gördü ve gelecek yıllarda benzer projeler hazırlanacak. Ayrıca Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü ile voleybol maçı yaptı ve İdare Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti.

Kırklareli'nde Yaza Hareketli Giriyoruz Projesi'nin kapanış programı düzenlendi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, yaklaşık 2 aydır yürütülen projede çocukların eğlenirken öğrendiklerini söyledi.

Projenin yoğun bir ilgi gördüğünü ifade eden Bulut, gelecek yılda benzer projeler hazırlanacağını kaydetti.

Ardından Bulut ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu öğrencilerle voleybol maçı yaptı.

Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan'ı makamında kabul etti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevine yeni başlayan Doğan'a başarılar diledi.

Çalışmaları hakkında Doğan'a bilgi veren Bulut, kent için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Derya Bulut Voleybol Gençlik Güncel Yaşam Spor

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler

 Kayıt parası için 'Şehir efsanesi' diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video

Kayıt parası için "Şehir efsanesi" diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B'dan 'BB-'ye yükseltti

Piyasalar merakla bekliyordu! Fitch, Türkiye kararını açıkladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 7 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Az önce deprem mi oldu? 7 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Pazarcık'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül Pazarcık'ta nerede deprem oldu? Resmi Gazete bugün (7 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izleme linki var mı? 8 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan burcu yorumu! 8 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi Bursa elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 7-8 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi
title